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Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs karantinası kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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ÇİN'İN VUHAN KENTİNDE KORONAVİRÜS KARANTİNASI KALDIRILDI

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı 'in Hubey eyaletindeki kentinde karantina kaldırıldı. The Global Times'ta yer alan habere göre, Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.

Yetkililer, 11 milyon nüfuslu 'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.

Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.

Komisyon ayrıca 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.

Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.

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