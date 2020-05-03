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Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...

Koronavirüs (Covid-19) nasıl ortaya çıktı? Hayvanlardan mı insanlara bulaştı? Yoksa insan yapımı mı? Dünya bu üç sorunun cevabını ararken koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan ve iddiaların merkezinde yer alan viroloji laboratuvarı şüpheleri bir kez daha üzerine çekti. Bilim insanlarının yarasaları koruyucu olmadan incelediğini gösteren ve mağaralardan gezdikleri fotoğrafları web sitesinden kaldırdığı ortaya çıktı. İşte dünyayı sarsacak o kareler...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 12:25
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Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...
Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...

Koronavirüs salgının neden olduğu yıkım katlanarak büyürken, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin Vuhan'dan ürkütücü yeni fotoğraflar geldi.

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Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...
Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...

ABD istihbarat servisleri, hafta içinde koronavirüsün insan yapımı olmadığı ya da Çin'de laboratuvar ortamında geliştirilmediği sonucuna vardı.

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Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...
Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün bürosundan yapılan alışılmadık yazılı açıklamada, "İstihbarat topluluğu, Covid-19 virüsünün insan eliyle yapılmadığı ya da genetiğiyle oynanmadığı yönündeki yaygın bilimsel uzlaşıya katılıyor" denildi.

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Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...
Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...

Açıklamada ayrıca "İstihbarat topluluğu, salgının enfekte hayvanlarla temastan mı, yoksa Vuhan'daki bir laboratuvardaki kazadan mı kaynaklandığını belirlemek için ortaya çıkabilecek bilgileri ve istihbaratı titizlikle incelemeye devam edecek" ifadesi yer aldı.

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Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...
Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...

İngiliz medyası ise, bugün virüsün ilk kez görüldüğü Çin'deki enstitülerin internet sitelerinde silinen başka fotoğrafları manşetlerine taşıdı.