Koronavirüsle ilgili dünyayı sarsacak o kareler ortaya çıktı! Çin silmişti...

Koronavirüs (Covid-19) nasıl ortaya çıktı? Hayvanlardan mı insanlara bulaştı? Yoksa insan yapımı mı? Dünya bu üç sorunun cevabını ararken koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan ve iddiaların merkezinde yer alan viroloji laboratuvarı şüpheleri bir kez daha üzerine çekti. Bilim insanlarının yarasaları koruyucu olmadan incelediğini gösteren ve mağaralardan gezdikleri fotoğrafları web sitesinden kaldırdığı ortaya çıktı. İşte dünyayı sarsacak o kareler...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 12:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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