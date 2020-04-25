Bill Gates, Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasında derin korona bağlantıları!

A Haber’de yayınlanan Yaz Boz programında Gates Vakfı – Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasındaki ilişki masaya yatırıldı. Araştırmacı-Yazar Emre Şahin, Gates Vakfı – Vuhan Enstitüsü ve DSÖ arasındaki ilişkiyi Yaz Boz ekranlarında anlattı. İşte korona ile ilgili derin bağlantılar…

Emre Şahin şu ifadeleri kullandı: 25.000 e-postanın hacklendiğini bildirerek, ''40 kişilik bir gruptan bahsediyorlar, 3-4 hacker grubuyla birlikte çalışıyorlar. Arkalarında birkaç istihbarat örgütünün olduğunu söylüyorlar. Zaten arkalarında istihbarat örgütü olmasa herhalde bu kadar güçlü olamazlar. Washington Post özel haber olarak yayınladı bu gelişmeyi, bütün dünya konuştu. Bill Gates'i savunan birçok haber siteleri dahi bu mailleri gazetelerinde yayınlamak zorunda kaldı.

En çok konuşulan mail, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Gates Vakfını'na ve Bill Gates'e gönderilen bir mail. Enstitü yöneticisi 19 Ekim 2019'da 'koronavirüslü bir buz parçasını canlı hayvan pazarına bıraktı' diye mail gönderiyorlar.'' ifadelerini kullandı. İşte Yaz Boz ekranlarında deşifre edilen korona ile ilgili derin bağlantılar…