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Son dakika: Koronavirüsle mücadele döneminde Suriye'de neler oluyor? Uzman isimler terörle mücadelede gelinen noktayı anlattı |Video

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10.05.2020
Son dakika haberi... Türkiye koronovirüs salgınıyla başarıyla mücadele ederken bir yandan da terör örgütlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. 1 Ocak’tan itibaren bu yana 1.359 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbeler vuruluyor. Türkiye güvenli bölge için operasyonlarını sürdürüyor. Peki Suriye'de neler oluyor? İdlib'de son durum ne? Terörle mücadelede gelinen son nokta ne? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile Akademisyen Yusuf Alabarda, konu ile ilgili detayları A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Türkiye koronovirüs salgınıyla başarıyla mücadele ederken bir yandan da terör örgütlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren bu yana 1.359 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Türkiye güvenli bölge için operasyonlarını sürdürüyor. Peki Suriye'de neler oluyor? Son durum ne? Terörle mücadelede gelinen son nokta ne? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile Akademisyen Yusuf Alabarda, konu ile ilgili detayları A Haber'de anlattı.

Virüsle mücadele döneminde Suriyede neler oluyor? Uzman isimler terörle mücadelede gelinen noktayı anlattı VİRÜSLE MÜCADELE DÖNEMİNDE SURİYE'DE NELER OLUYOR? UZMAN İSİMLER TERÖRLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTAYI ANLATTI

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