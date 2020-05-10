Virüsle mücadele döneminde Suriye'de neler oluyor? Uzman isimler terörle mücadelede gelinen noktayı anlattı
Türkiye koronovirüs salgınıyla başarıyla mücadele ederken bir yandan da terör örgütlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren bu yana 1.359 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Türkiye güvenli bölge için operasyonlarını sürdürüyor. Peki Suriye'de neler oluyor? İdlib'de son durum ne? Terörle mücadelede gelinen son nokta ne? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile Akademisyen Yusuf Alabarda, konu ile ilgili detayları A Haber'de anlattı.
Türkiye koronovirüs salgınıyla başarıyla mücadele ederken bir yandan da terör örgütlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren bu yana 1.359 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbeler vuruluyor. Türkiye güvenli bölge için operasyonlarını sürdürüyor. Peki Suriye'de neler oluyor? İdlib'de son durum ne? Terörle mücadelede gelinen son nokta ne? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile Akademisyen Yusuf Alabarda, konu ile ilgili detayları A Haber'de anlattı.
İşte o açıklamalar;
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