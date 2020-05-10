10 Mayıs 2020, Pazar
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Virüsle mücadele döneminde Suriye'de neler oluyor? Uzman isimler terörle mücadelede gelinen noktayı anlattı

koronovirüs salgınıyla başarıyla mücadele ederken bir yandan da terör örgütlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren bu yana 1.359 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü /'ya ağır darbeler vuruluyor. Türkiye için operasyonlarını sürdürüyor. Peki 'de neler oluyor? 'de son durum ne? Terörle mücadelede gelinen son nokta ne? Başkanı ile , konu ile ilgili detayları A Haber'de anlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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SURİYE'DE NELER OLUYOR?

koronovirüs salgınıyla başarıyla mücadele ederken bir yandan da terör örgütlerine ağır darbe vurmaya devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren bu yana 1.359 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü /'ya ağır darbeler vuruluyor. Türkiye için operasyonlarını sürdürüyor. Peki 'de neler oluyor? 'de son durum ne? Terörle mücadelede gelinen son nokta ne? Başkanı ile , konu ile ilgili detayları A Haber'de anlattı.

İşte o açıklamalar;

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