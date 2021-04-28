SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor: 40 bin 444 yeni vaka

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 28 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2728'i semptomatik olmak üzere 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi. Vefat sayısı 341 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 45 bin 198 oldu.