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Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor: 40 bin 444 yeni vaka

SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor: 40 bin 444 yeni vaka

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Giriş: 28.04.2021 20:58
Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 28 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2728'i semptomatik olmak üzere 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi. Vefat sayısı 341 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 45 bin 198 oldu.
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