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SON DAKİKA | Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek Türk bilim insanı A Haber 'de açıkladı! İşte o tarih

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 15:50
Güncelleme:29.12.2020 16:28
Türk insanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son duruma dair A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çelen, "Türkiye'de salgın ne zaman sonra erecek?" sorusuna ise net tarih vererek açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Çin'den Türkiye'ye gelecek olan aşıya ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Çelen, Çin'den alınan aşının 320 gönüllüye uygulandığını ve herhangi bir ciddi yan etkinin gözlemlenmediğini ifade etti. Antikor çalışmalarına yönelik ise bazı gönüllülerin aşı sonrası 15 gün sonra test yaptırdığını ve antikor seviyelerini oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Çelen, faz 3 çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek, her ne kadar ön raporda etkinlik verileri ortaya çıkmış olsa da net bir rakamın verilemeyeceği ama aşının etkinliği konusunda bir şüphenin olmadığını ifade etti.

ÇİN'DEN GELEN AŞILARIN 14 GÜNLÜK İNCELEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Türk bilim insanı aşıların 14 günlük incelemelerinin ardında önce sağlık personellerine ve sırasıyla belirlenen risk gruplarına uygulanmaya başlayacağını belirtti. Bu aşamanın rutin bir süreç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelen, "Ülkemize gelen aşı ve ilaçların kullanıma girmeden önce belirli prosedürler gereği analizleri yapılmaktadır. Bununla ilgili rutin bir süreç olacaktır. Sonrasında muhtemelen aşılana Sağlık Bakanlığı tarafından tüm ülkeye dağıtılacaktır." dedi.

"AŞILAMAYLA BİRLİKTE PANDEMİNİN SONUNA GELMİŞ OLACAĞIZ"

"Aşılamayla birlikte zincirin kırılması söz konusu ve böylece pandeminin (salgın) de sonuna gelmiş olacağız." diyen Prof. Dr. Çelen, "Pandemi yine dünya ve Türkiye'nin gündeminden düşmeyecektir ama şu anki ciddiyetini yavaş yavaş kaybedecektir. Sonuçta aşılanma ve antikorları oluşan kişilerin Covid-19'a karşı ciddi anlamda bir bağışıklığı olacaktır. Böylece bulaş zincirinin kırılmasıyla birlikte 2020 yılının sonuyla birlikte pandemi gündemimizden düşecektir." dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Prof. Dr. Çelen, "Bugüne kadar resmi sayıların dışında kayıtlara geçmeyen asemptomatik olarak hastalığı atlatmış olan çok sayıda kişi var. Bunun yanında aşılanarak da aşılanarak koruyuculuk sağlayan kişileri de düşünürsen 2021 yılının ilk çeyreğinden sonra artık gündemimizden düşmesini bekliyorum" ifadelerimi kullandı.

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