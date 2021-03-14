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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında hangi illerin renkleri değişti? Hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gündemde m

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 15:23
Son dakika haberi... Türkiye'nin risk durumu gösteren koronavirüs risk haritası yarın yeni şeklini alacak. Peki kademeli normalleşmeye geçilirken açıklanan haritada hangi illerin renkleri nasıl değişti? İlk açıklanan haritaya göre neler değişti? Hangi iller sarıdan turuncuya döndü. Hangi iller kırmızı oldu? Hangi illerde renk değişimi olacak? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Hangi illerin renkleri değişti? HANGİ İLLERİN RENKLERİ DEĞİŞTİ?
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