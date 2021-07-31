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Konya’daki katliama ilişkin Adalet Bakanı Gül’den canlı yayında yeni açıklama: İlk bulgular...

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Giriş: 31.07.2021 19:19
Güncelleme:31.07.2021 19:31
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin canlı yayında yeni açıklamalarda bulundu. Taziye evine gerçekleştirilen ziyaretin ardından konuşan Bakan Gül, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." dedi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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