Son dakika: Kobani olayları operasyonu! A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Beslendikleri kaynak tek!

Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve güvelik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve güvelik uzmanı Çoşkun Başbuğ ve Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSİMLERİ NE OLURSA OLSUN...

Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan, "Terör olaylarının yaşandığı hassas bölgelerimi provoke eden, orada yaşayan bizim ayrılmaz parçamız olan kardeşlerimizi provoke etmeye yeni bir senaryolar yeni oyunlar oynamaya kalkışan isimleri ne olursa olsun eski milletvekili yönetici olabilir ama devlet halkının güvenliği bekası orada yaşayan halkımızın huzur ve güvenliği için mücadelesine devem ediyor." ifadelerini kullandı.

BESLENDİKLERİ KAYNAK TEK

Terör ve güvelik uzmanı Çoşkun Başbuğ ise operasyonla ilgili "Devlet büyük bir olgunlukla süreci bekledi ve çok akıllı planlı bir faaliyet yürüttü terörle mücadele anlamında. FETÖ ile yapılan mücadeleyle şu an yürütülen mücadeleyi birbirinden ayırmanızın imkanı yok. Bunlar doğrudan birbiriyle ilintili olaylar. Beslendikleri kaynak tek. Bu yapıları harekete geçiren besleyen merkez tek." şeklinde konuştu.

AYAKTA ALKIŞLANMASI GEREKEN BİR HUSUS

Terör ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda, "O gün adeta terör estirilerek 52 vatandaşın katledilmesi asla unutulabilecek bir şey değil. Bu yapılan soruşturma kapsamında birilerinin ortaya çıkarak bu kişilerin falan partide yönetici olduğu eski milletvekili olduğu gibi hiçbir açıklamanın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu gözaltına alınan kişiler de kendi avukatları tarafından müdafil olunabilir. Ama Türkiye'de devlet otoritesinin Edirne'de Sinop'ta da Mersin'de de ülkenin güneyinde kuzeyinde doğusunda batısında tesis edilerek hiçbir oldubittiye izin verilmeyişi bence ayakta alkışlanması gereken bir husustur." dedi.