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6-8 Ekim Kobani olayları operasyonu! Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi
Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmaoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. . Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmaoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.