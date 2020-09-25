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6-8 Ekim Kobani olayları operasyonu! Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi

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Giriş: 25.09.2020 10:28
Güncelleme:25.09.2020 10:43
Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmaoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. . Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmaoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika: Kobani olayları operasyonu! A Haberde çarpıcı açıklamalar: Beslendikleri kaynak tek! SON DAKİKA: KOBANİ OLAYLARI OPERASYONU! A HABER'DE ÇARPICI AÇIKLAMALAR: BESLENDİKLERİ KAYNAK TEK!

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