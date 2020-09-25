6-8 Ekim Kobani olayları operasyonu! Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmaoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. .

Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmaoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.