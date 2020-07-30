ANALİZ - 6-8 Ekim olaylarının 6.yılı! Yasin Börü'yü kimler öldürdü? İşte adım adım ‘Kobani’ provokasyonu

6-8 ekim 2014'te, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden altı yıl geçti. O saldırılarda şehit olanlardan biri de 16 yaşındaki Yasin Börü'ydü. Bir evin çatısına çıkarıp, aşağı attılar... Sonra ateşe verdiler.. Yasin Börü, Kobani gösterileri bahane edilerek katledileli altı yıl oldu. Börü kurban eti dağıtılırken katledildi! Yasin'i kimler öldürdü? Katliamda HDP ve PKK parmağı! İşte adım adım ‘Kobani’ provokasyonu analiz haberimizde...

6-8 ekim 2014'te, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden altı yıl geçti. O saldırılarda şehit olanlardan biri de 16 yaşındaki Yasin Börü'ydü. Bir evin çatısına çıkarıp, aşağı attılar... Sonra ateşe verdiler.. Yasin Börü, Kobani gösterileri bahane edilerek katledileli altı yıl oldu. Börü kurban eti dağıtılırken katledildi! Yasin'i kimler öldürdü? Katliamda HDP ve PKK parmağı! İşte adım adım 'Kobani' provokasyonu analiz haberimizde...