6-7 Ekim faillerine operasyon! A Haber'de flaş değerlendirme: Ayakta alkışlanması gereken bir husustur

Son dakika haberi... Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunan terör ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda, "Hiçbir oldubittiye izin verilmeyişi bence ayakta alkışlanması gereken bir husustur" ifadelerini kullandı.

Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunan terör ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda, "Hiçbir oldubittiye izin verilmeyişi bence ayakta alkışlanması gereken bir husustur" ifadelerini kullandı.

Alabarda, "O gün adeta terör estirilerek 52 vatandaşın katledilmesi asla unutulabilecek bir şey değil. Bu yapılan soruşturma kapsamında birilerinin ortaya çıkarak bu kişilerin falan partide yönetici olduğu eski milletvekili olduğu gibi hiçbir açıklamanın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu gözaltına alınan kişiler de kendi avukatları tarafından müdafil olunabilir. Ama Türkiye'de devlet otoritesinin Edirne'de Sinop'ta da Mersin'de de ülkenin güneyinde kuzeyinde doğusunda batısında tesis edilerek hiçbir oldubittiye izin verilmeyişi bence ayakta alkışlanması gereken bir husustur." şeklinde konuştu.