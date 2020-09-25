ANALİZ - 6-8 Ekim olaylarında neler yaşandı?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 6 yıl geçti... Şiddet eylemlerinde 2 polis şehit oldu, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş da yaralandı... Olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti ise 300 milyon liranın üzerinde oldu... Detaylar analiz haberimizde...

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 6 yıl geçti... Şiddet eylemlerinde 2 polis şehit oldu, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş da yaralandı... Olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti ise 300 milyon liranın üzerinde oldu... Detaylar analiz haberimizde...