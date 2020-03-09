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09.03.2020

Son dakika: KKTC'de Türk polisi ile BM askerleri arasında gerginlik! | Video

Son dakika haberine göre; Rumların koronavirüs nedeniyle kuzey ile güney arasındaki 4 sınır kapısını kapatması sonrası başlayan gerginlik sürüyor. KKTC sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

KKTC'de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı'da KKTC polisi ile BM askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti.

ARBEDE KAMERADA
KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar ve yaşanan arbede kameralara yansıdı.

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