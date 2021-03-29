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Son dakika: Kısıtlamalara geri dönülecek mi? Koronavirüs risk haritası nasıl şekillenecek? Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında

A Haber
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Giriş: 29.03.2021 10:44
Güncelleme:29.03.2021 11:05
Son dakika haberi... Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabinenin gündeminde hızla artan koronavirüs vakaları var. Yeni tedbirler gelecek mi? A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.
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