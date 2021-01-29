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Son dakika: Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Lokantaları gözetleme durumumuz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onları da destekledik, destekliyoruz." dedi.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Lokantaları gözetleme durumumuz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onları da destekledik, destekliyoruz." dedi.