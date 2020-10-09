Son dakika: Karabağ harekatı hangi aşamada? Azerbaycan ordusunun istikameti Şuşa ve Hankendi

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun zafere adım adım ilerleyişi sürerken işgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Karabağ harekatının 13. dününde cephede neler yaşanıyor? Operasyon hangi aşamada? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları bölgeden aktardı.

Azerbaycan ordusunun zafere adım adım ilerleyişi sürerken işgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Karabağ harekatının 13. dününde cephede neler yaşanıyor? Operasyon hangi aşamada? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları bölgeden aktardı.

Her caddede her sokakta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin yer aldığı pankartlarla dünyaya net mesaj veriliyor.

Azerbaycan ordusu harekatın 13. Gününde Karabağ'da ilerlemesini sürdürüyor. Ermeni ordusuna çok ağır darbeler vuruluyor. Azerbaycan ordusu istikametini Şuşa ve Hankendi'ye çevirdi. Bölgede bulunan yaklaşık 15 bine yakın Ermeni askerinin ablukaya alınması planlanıyor. Bir günde Ermenistan'a ait 10 tank imha edildi.