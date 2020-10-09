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Ermeni ordusu silahları bırakıp kaçtı

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Giriş: 09.10.2020 10:49
Güncelleme:09.10.2020 11:56
Azerbaycan ordusunun zafere adım adım ilerlemeye devam ediyor. İşgalci Ermenistan ağır kayıplar veriyor ve silahlarını geride bırakıp kaçıyorlar. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.

Azerbaycan ordusunun zafere adım adım ilerlemeye devam ediyor. İşgalci Ermenistan ağır kayıplar veriyor ve silahlarını geride bırakıp kaçıyorlar. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.

MSB: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor MSB: ERMENİSTAN SAVAŞ VE İNSANLIK SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR
A Haber görüntüledi! İşte Ermeni füzesinin düştüğü yer… A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE ERMENİ FÜZESİNİN DÜŞTÜĞÜ YER…

Ermeni ordusu silahları bırakıp kaçtı
Ermeni ordusu silahları bırakıp kaçtı
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