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Ermeni ordusu silahları bırakıp kaçtı
Azerbaycan ordusunun zafere adım adım ilerlemeye devam ediyor. İşgalci Ermenistan ağır kayıplar veriyor ve silahlarını geride bırakıp kaçıyorlar. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.
Azerbaycan ordusunun zafere adım adım ilerlemeye devam ediyor. İşgalci Ermenistan ağır kayıplar veriyor ve silahlarını geride bırakıp kaçıyorlar. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.