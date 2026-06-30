Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Hasar, değer kaybı ve tazminat kuralları değişiyor

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası düzenlemesi, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni dönemle birlikte hasar ödemelerinden değer kaybına, tazminat kurallarından dijital bildirimlere kadar pek çok kritik başlıkta köklü değişiklikler yapılacak. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’in konuğu olan Sigorta Uzmanı Tahsin Aydın, sürücülerin merak ettiği tüm detayları ve yeni kuralların getireceği kolaylıkları canlı yayında anlattı.