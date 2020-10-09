Ermenilerin işgal karargahı yerle bir oldu!

KAÇIŞ SÜRÜYOR: Ermenistan askerleri cephe hattında araç ve silahlarını bırakarak geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan askerleri tarafından çekilen görüntülerde Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhı aracın yol kenarlarına terk edildiği, askerlerin silahlarını ve mühimmatlarını da bırakıp geri çekildiği görülüyor.

MÜHİMMAT DEPOLARI VURULDU: Azerbaycan, önceki gece yaşanan çatışmalar neticesinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlere ait askeri karargâh, silah ve mühimmat depolarını imha ettiği görüntüleri paylaştı. Füzuli ilçesine bağlı Horadiz köyünden kaçan Ermeni askerlerin terk ettiği zırhlıların görüntüsü de yayımlandı.