Son dakika: Karabağ harekatında 13. gün! Ermenistan – Azerbaycan çatışmasında cephede neler oluyor?

Son dakika haberi... Azerbaycan Ordusu’nun Dağlık Karabağ’a özgürlük operasyonunun 12’nci gününde de ilerleyiş sürdü. Ermenistan Ordusu’nun bölgedeki karargâhı ve mühimmat depoları nokta atışlarla imha edildi. Karabağ harekatında 13. gününde son durum ne? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları Gence'den aktardı.

Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'a özgürlük operasyonunun 12'inci gününde de ilerleyiş sürdü.

İşte yaşanan son gelişmeler;

KAÇIŞ SÜRÜYOR: Ermenistan askerleri cephe hattında araç ve silahlarını bırakarak geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan askerleri tarafından çekilen görüntülerde Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhı aracın yol kenarlarına terk edildiği, askerlerin silahlarını ve mühimmatlarını da bırakıp geri çekildiği görülüyor.

MÜHİMMAT DEPOLARI VURULDU: Azerbaycan, önceki gece yaşanan çatışmalar neticesinde işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlere ait askeri karargâh, silah ve mühimmat depolarını imha ettiği görüntüleri paylaştı. Füzuli ilçesine bağlı Horadiz köyünden kaçan Ermeni askerlerin terk ettiği zırhlıların görüntüsü de yayımlandı.



10 TANK DAHA İMHA EDİLDİ: Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi.

KAMİKAZE İHA DÜŞÜRÜLDÜ: Azerbaycan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan'a ait bir kamikaze İHA'yı vurarak düşürdü.

PAŞİNYAN YİNE RÜYALARDA!: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC muhabirinin kendisine sorduğu "Ermenistan'ın 25 yıldan uzun süredir Dağlık Karabağ'ı ve çevre bölgeleri yasa dışı olarak işgalini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Durum böyle değil. Bu ne demek?" diye çıkıştı. BBC muhabiri Jonah Fisher bu kez BM kararlarını hatırlatarak uluslararası hukuk vurgusu yaptı. Paşinyan " Böyle bir uluslararası hukuk yok. Ermenistan'ın bir yeri işgal ettiği yazmıyor" diyerek saçmalamayı sürdürdü.

RUM ASKER İDDİASI İÇİN BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni asıllı Yunan vatandaşları dahil, yabancıların çatışmalara katılmak için bölgeye geldiğine dair açık kaynaklarda yer alan bilgilerin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na sunulduğunu duyurdu. Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi ve Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi istişarelerde bulunulmak üzere çağırıldı.

ALİYEV'DEN TÜRK HEYETİNE: KARABAĞ'A HEP BİRLİKTE BAYRAĞI DİKECEĞİZ

TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türk heyetinin Azerbaycan ziyaretine ilişkin bilgiler paylaştı. Ayrım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk heyetine "Karabağ'a hep birlikte bayrağı dikeceğiz. Türkiye'nin desteği halkımız için de çok büyük bir moral oluyor. Sokaklarda Türkiye'ye büyük sevgi seli var" dediğini aktardı.





BAKÜ'DE AYYILDIZLI SEVDA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün sokak ve caddeleri, bina ve iş yerleri Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

'FRANSA ARABULUCU OLAMAZ'

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev: Minsk Grubu çözüm bulmak yerine, sorunu bu haliyle yönetme niyetinde. Macron'un açıklamaları bizi şoke etti. Karabağ'da taraf tutan Fransa arabulucu olamaz.





'ERMENİSTAN'A YARDIM EDEN PKK'YI LANETLİYORUZ'

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren aileler, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı. Bayraklar eylem yapılan çadıra da asıldı. Aileler " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ama PKK, görüyorusunuz Ermenistan'a açık destek veriyor" dedi. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş "Hepimiz kardeşimiz Azerbaycan'ın ve halkının yanındayız. Bir çağırsınlar hepimiz onlar için cepheye gideriz. Ermenistan'a destek veren PKK ve yandaşlarını lanetliyoruz" dedi.