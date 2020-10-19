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Son dakika: 'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da

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Giriş: 19.10.2020 09:46
Güncelleme:19.10.2020 09:54
Son dakika haberi... Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.

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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Kanuni heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı SON DAKİKA: ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA "KANUNİ" HEYECANI! KARADENİZ YOLUNDA! VATANDAŞLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA SELAMLADI

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