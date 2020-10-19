- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: 'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul'da
Son dakika haberi... Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Son dakika haberi... Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)