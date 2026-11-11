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Antalya'da dünyaya iklim mesajı! Bakan Kurum: "Gelecek nesiller bizi aldığımız kararlarla hatırlayacak"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da dünyaya iklim mesajı! Bakan Kurum: "Gelecek nesiller bizi aldığımız kararlarla hatırlayacak"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin üçüncü gününde dünya liderleri ve uluslararası temsilcilere seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim kriziyle mücadelede küresel dayanışma çağrısı yaptı. Hiçbir ülkenin iklim krizine karşı tek başına güvende olamayacağını vurgulayan Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 196 ülkeyle birlikte daha adil, güvenli ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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