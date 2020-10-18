HaberlerGaleriSon dakika: Çanakkale Boğazı’nda "Kanuni" heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı
Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda "Kanuni" heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı
Son dakika haberi... Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni İstanbul'a doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'den son gelişmeleri aktardı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni'yi vatandaşlar kıyıdan Türk bayraklarıyla selamladı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:58Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 11:03