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Haberler Galeri Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda "Kanuni" heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı

Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda "Kanuni" heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı

Son dakika haberi... Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni İstanbul'a doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'den son gelişmeleri aktardı. Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni'yi vatandaşlar kıyıdan Türk bayraklarıyla selamladı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 11:03
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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Kanuni heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan Kanuni İstanbul'a doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'den son gelişmeleri aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Kanuni heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı

Çanakkale Boğazı'nda heyecanlı anlar yaşanıyor.

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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Kanuni heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı

Karadeniz'de sondaj yapacak gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Kanuni heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı

Vatandaşlar oldukça heyecanlı bir şekilde geminin geçişini izleyip Türk bayraklarıyla Kanuni'yi selamladılar.

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Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda Kanuni heyecanı! Karadeniz yolunda! Vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı