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Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti! COP31'de kritik görüşme
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti! COP31'de kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye-Avustralya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma potansiyeline ve farklı alanlardaki iş birliği fırsatlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, COP31'de üstlenilen ortak sorumluluğu vurgulayarak Albanese'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

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