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09.10.2019
Son dakika: Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı |Video
Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Nusaybin ilçesine roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi. Bölgede zaman zaman silah ve patlama seslerinin geldiği bildirildi. Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.
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