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02.03.2020

İYİ Partili vekil Aylin Cesur’dan şehit cenazesinde skandal hareket

Perşembe günü İdlib’de katil Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in Afyonkarahisar’daki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti.

İdlib'teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

NAMAZ KILIYOR GİBİ POZ VERDİ VE GÜLDÜ

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Milletvekili Cesur'un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar büyük tepki çekti.

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