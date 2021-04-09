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Son dakika: İtalya Başbakanı Mario Draghi neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Draghi ne yapmak istiyor? Çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 11:39
Güncelleme:09.04.2021 12:00
Avrupa Birliği'nin protokol kuralları ve taleplerinden habersiz olduğu ortaya çıkan ve Başkan Erdoğan'a skandal sözlerle saldıran İtalya Başbakanı Draghi Avrupa'nın gündeminde. Kendi ülkesinde de alay konusu olan İtalyan Başbakanı, Avrupa'da siyasetin ve siyasi liderlik anlayışının geldiği noktayı yeniden tartışmaya açtı. Peki İtalyan Başbakan neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HAÇLI ZİHNİYETİNİN GENEL BAKIŞ AÇISI!"

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Bu sadece İtalyan Başbakanı açıklaması değil. Haçlı zihniyetinin, Avrupa medeniyetinin Türkiye'ye karşı bakış açısıdır.

"KURULMAYA ÇALIŞILAN BİR OYUN"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Genel olarak Türkiye'ye, özelde Başkan Erdoğan üzerine kurulmaya çalışılan bir oyundur.

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