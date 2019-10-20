BİZE ULAŞIN
20.10.2019
Son dakika: İşte YPG’nin Tel Abyad’daki sözde ana komuta merkezi ve cephaneliği
Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek ve bölgeye huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'ya darbe üstüne darbe vuruldu. Terör örgütü YPG’den temizlenen Tel Abyad’da örgütün sözde ana komuta merkezini ve cephaneliğini A Haber görüntüledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.