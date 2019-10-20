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20.10.2019

Son dakika: İşte YPG’nin Tel Abyad’daki sözde ana komuta merkezi ve cephaneliği

Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek ve bölgeye huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'ya darbe üstüne darbe vuruldu. Terör örgütü YPG’den temizlenen Tel Abyad’da örgütün sözde ana komuta merkezini ve cephaneliğini A Haber görüntüledi.

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