Son dakika: İşte Boğaziçi Üniversitesi saldırılarının gerçeği

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun; AK Parti'den aday adayı olması, sözde üniversitelerin 'özgür olmasını' savunan muhalif partilerin iştahını kabarttı. Geçmişte çok sayıda siyasi parti üyeliği bulunan ve bu partilerin önde gelen isimleri, üniversitelerde rektörlük görevi yaptı. Prof. Dr. Necla Pur, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam etti. Hatta CHP'li isimler bu durumu "Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, "CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum" ifadeleriyle destek verdi. Kendi geçmişlerine bakmadan, tamamen meşru bir zeminde yapılan Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasına yapılan bu haksız saldırılar tek bir gerçeği gösteriyor: "Rektör CHP'li olunca sorun yok." Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.

ŞENTOP: "REKTÖR ATANAN NECLA HOCA, CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİYDİ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına katılarak canlı yayında soruları yanıtlamıştı.

Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop; dekan yardımcısı olarak çalıştığı Necla Pur ile herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, "Herhangi siyasi kimliği dolayısıyla bir tavrına en azından ben şahit olmadım. O zaman böyle bir tartışma olduğunu hatırlamıyorum" demişti.