04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İşte Boğaziçi Üniversitesi saldırılarının gerçeği

Son dakika: İşte Boğaziçi Üniversitesi saldırılarının gerçeği

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 14:16
Güncelleme:04.02.2021 14:22
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun; AK Parti'den aday adayı olması, sözde üniversitelerin 'özgür olmasını' savunan muhalif partilerin iştahını kabarttı. Geçmişte çok sayıda siyasi parti üyeliği bulunan ve bu partilerin önde gelen isimleri, üniversitelerde rektörlük görevi yaptı. Prof. Dr. Necla Pur, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam etti. Hatta CHP'li isimler bu durumu "Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, "CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum" ifadeleriyle destek verdi. Kendi geçmişlerine bakmadan, tamamen meşru bir zeminde yapılan Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasına yapılan bu haksız saldırılar tek bir gerçeği gösteriyor: "Rektör CHP'li olunca sorun yok." Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.

ŞENTOP: "REKTÖR ATANAN NECLA HOCA, CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİYDİ"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına katılarak canlı yayında soruları yanıtlamıştı.

Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop; dekan yardımcısı olarak çalıştığı Necla Pur ile herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, "Herhangi siyasi kimliği dolayısıyla bir tavrına en azından ben şahit olmadım. O zaman böyle bir tartışma olduğunu hatırlamıyorum" demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Boğaziçi Üniversitesi saldırılarının gerçeği
İşte Boğaziçi Üniversitesi saldırılarının gerçeği
Milyonları ilgilendiriyor! Asla güvenli değil
Milyonları ilgilendiriyor! Asla güvenli değil
Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
Külliye'de sürpriz görüşme trafiği!
Külliye'de sürpriz görüşme trafiği!
Türk-Rus askerlerinin faaliyetlerinin görüntüleri yayımlandı
Türk-Rus askerlerinin faaliyetlerinin görüntüleri yayımlandı
FETÖ'nün Balkan yapılanması
FETÖ'nün Balkan yapılanması
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Boğaziçi olaylarına tepki
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Boğaziçi olaylarına tepki
Kılıçdaroğlu FOX TV'nin yalanına ortak oldu
Kılıçdaroğlu FOX TV'nin yalanına ortak oldu
İki bölgede teröristlere ağır darbe
İki bölgede teröristlere ağır darbe
Türkiye'den dünyaya Boğaziçi olayları tepkisi!
Türkiye'den dünyaya Boğaziçi olayları tepkisi!
Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü!
Boğaziçi olayları ve oyunun büyüğü!
ABD'ye Boğaziçi tepkisi
ABD'ye Boğaziçi tepkisi
Daha Fazla Video Göster