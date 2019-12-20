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20.12.2019

Son dakika: İstanbul'dan sonra şimdi de Bolu'da ruam paniği!

İstanbul Büyükada'da 81 at görülen ruam virüsü nedeniyle itlaf edilip gömülmüştü. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Abant'ta 8 at ruam hastalığı şüphesiyle karantina altına alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi.

TEST İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için 'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor."

"TEDBİRLER ALINDI"

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.

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