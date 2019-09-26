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26.09.2019

Son dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi? Resmi açıklama yapıldı | Video

İstanbul’daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından “İstanbul’da okullar tatil olacak mı?” sorusu merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık. İstanbul’da yarın okullar açık olacak” dedi.

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Azra Azra

Yaaa belki yarın da deprem olcak bizim okul çatı uçtu cam patladı bahçenin yarısı yarıldı hala diyorlarki bir şey yok ben yarın okula gitmeyeceğim ne biliyorsunuz yarın da olcak belki

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2019 21:24
ALPER ALPER

vali amca 1 gün okullu tatil yap bee

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.09.2019 21:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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