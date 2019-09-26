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26.09.2019
Son dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil edildi mi? Resmi açıklama yapıldı | Video
İstanbul’daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından “İstanbul’da okullar tatil olacak mı?” sorusu merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık. İstanbul’da yarın okullar açık olacak” dedi.
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Yaaa belki yarın da deprem olcak bizim okul çatı uçtu cam patladı bahçenin yarısı yarıldı hala diyorlarki bir şey yok ben yarın okula gitmeyeceğim ne biliyorsunuz yarın da olcak belki
vali amca 1 gün okullu tatil yap bee
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