28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...

Son dakika: İstanbul'da kritik toplantı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2020 12:41
Güncelleme:28.10.2020 12:47
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında "11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz.

#Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kritik toplantı!
İstanbul'da kritik toplantı!
Charlie Hebdo dergisine soruşturma
Charlie Hebdo dergisine soruşturma
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı mı?
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı mı?
CHP’nin bayramı kutlamaya gönlü yok!
CHP’nin bayramı kutlamaya gönlü yok!
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Fransız dergiden yeni provokasyon!
Fransız dergiden yeni provokasyon!
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
Sahte içkiden 3 ölüm daha! Can kaybı 87'ye yükseldi
Sahte içkiden 3 ölüm daha! Can kaybı 87'ye yükseldi
Bakan Albayrak'tan ahlaksız dergiye sert tepki!
Bakan Albayrak'tan ahlaksız dergiye sert tepki!
AK Parti'den Charlie Hebdo'ya sert tepki!
AK Parti'den Charlie Hebdo'ya sert tepki!
Macron’a tepkiler çığ gibi!
Macron’a tepkiler çığ gibi!
Halk TV'de skandal yayın! Macron ve Merkel'i koruyup Başkan Erdoğan'ı suçladı
Halk TV'de skandal yayın! Macron ve Merkel'i koruyup Başkan Erdoğan'ı suçladı
Daha Fazla Video Göster