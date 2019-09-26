Son dakika: İstanbul depreminde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" zarar gördü iddiasına Erdoğan'dan tepki |Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrası yurda döndü. Başkan Erdoğan, İstanbul'da yaşanan son depremle ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medyada "15 Temmuz Şehitler Köprüsü hasar gördü" yalanıyla ilgili de sert konuşan Erdoğan, "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Sosyal medyada az önce bir kadın tweet atmış Tweetinde köprüleri kullanmayın. Köprü halatları koptu. Böyle densizlik yapanlarda var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamd olsun" dedi.