Son dakika: İsrail'in katliamı TBMM gündeminde! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK aymazlık içinde

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayramı bize de Filistinlilere de zehir ettiler." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Fiziki güç konuşlandırmak için BMGK kararı gerekiyor. İsrail'in eyleminin cezasız kalmaması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu, "Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. BMGK kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde. İsrail'in gerçek niyeti Filistin'i yok etmek." diye konuştu.

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