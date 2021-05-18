18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İsrail'in katliamı TBMM gündeminde! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK aymazlık içinde

Son dakika: İsrail'in katliamı TBMM gündeminde! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK aymazlık içinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2021 17:25
Güncelleme:18.05.2021 17:30
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayramı bize de Filistinlilere de zehir ettiler." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Fiziki güç konuşlandırmak için BMGK kararı gerekiyor. İsrail'in eyleminin cezasız kalmaması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu, "Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. BMGK kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde. İsrail'in gerçek niyeti Filistin'i yok etmek." diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail'in katliamı TBMM gündeminde
İsrail'in katliamı TBMM gündeminde
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Thodex şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket!
Thodex şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket!
İstanbul'daki Yıldız Parkı'nda büyük rezalet! Hepsi tek tek ölüyor
İstanbul'daki Yıldız Parkı'nda büyük rezalet! Hepsi tek tek ölüyor
TBMM'de Filistin oturumu!
TBMM'de Filistin oturumu!
Şehitlerin intikamı böyle alındı!
Şehitlerin intikamı böyle alındı!
Sofi Nurettin böyle etkisiz hale getirildi!
Sofi Nurettin böyle etkisiz hale getirildi!
Siyasi çirkinliğin zirve noktası!
"Siyasi çirkinliğin zirve noktası!"
4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
4 ilde uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Memleket Partisi ne yapacak?
Memleket Partisi ne yapacak?
Akşener’den tepki çeken benzetme
Akşener’den tepki çeken benzetme
Kobani olaylarının azmettiricileri hakim karşısında!
Kobani olaylarının azmettiricileri hakim karşısında!
Daha Fazla Video Göster