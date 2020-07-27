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Son dakika... İsrail Lübnan'ı vurdu! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi; İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. Bölgedeki sıcak gelişmenin detaylarını A Haber Dış Haberler Editörü Felemez Doğan canlı yayında aktardı