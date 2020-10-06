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Son dakika: İşgalci Ermenistan cephede ağır kayıplar verdi! İlk kez A Haber görüntüledi! İşte Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar ve silahlar

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Giriş: 06.10.2020 13:29
Güncelleme:06.10.2020 13:46
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım zafere giderken Ermeni güçler tüm teçhizatlarını bırakıp kaçmaya devam ediyor. İşgalci Ermenistan ordusu tank ve ağır silahları bırakıp kaçtı. İlk kez A Haber o tankları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son gelişmeleri aktardı.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım zafere giderken Ermeni güçler tüm teçhizatlarını bırakıp kaçmaya devam ediyor. İşgalci Ermenistan ordusu tank ve ağır silahları bırakıp kaçtı. İlk kez A Haber o tankları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son gelişmeleri aktardı.

Son dakika: İşgalci Ermenistan cephede ağır kayıplar verdi! İlk kez A Haber görüntüledi! İşte Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar ve silahlar SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN CEPHEDE AĞIR KAYIPLAR VERDİ! İLK KEZ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE ERMENİ ASKERLERİNİN BIRAKIP KAÇTIĞI TANKLAR VE SİLAHLAR

Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar
Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar
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