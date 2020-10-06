Son dakika: İşgalci Ermenistan cephede ağır kayıplar verdi! İlk kez A Haber görüntüledi! İşte Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı tanklar ve silahlar

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım zafere giderken Ermeni güçler tüm teçhizatlarını bırakıp kaçmaya devam ediyor. İşgalci Ermenistan ordusu tank ve ağır silahları bırakıp kaçtı. İlk kez A Haber o tankları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 06.10.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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