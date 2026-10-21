Berat Albayrak'ın avukatından Öztrak ve Özlale'ye sert yanıt: Hukuki süreç başlatılıyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP’li Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon soruşturması üzerinden Albayrak’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Albayrak’ın soruşturmaya konu iddialarla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirten Göktaş, müvekkilinin adını maksatlı ve kötü niyetli kullanan kişiler hakkında dava açılacağını duyurdu. Açıklamanın ayrıntılarını Ankara’dan A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.