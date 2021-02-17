Son dakika: İşçiler CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu eylemden kovdu

Son dakika haberi...İlçe teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz haberleriyle karışan CHP'de sular durulmuyor. CHP'li belediyelerde görevli işçiler, kendilerine verilen sözlerin tutulmaması üzerine tek tek greve başladı. Toplu sözleşme hakları için basın açıklaması yapan işçilerin eylemine katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçiler tarafından eylem alanından kovuldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na büyük şok. Toplu sözleşme hakları için basın açıklaması yapan işçilerin eylemine katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçiler tarafından ıslık ve alkışlarla protesto edildi. Tepkilerin ardından Kerimoğlu'nun, eylem alanından hızla uzaklaştığı görüldü.

EYLEME KATILDI, İŞÇİLER AYAKLANDI

Toplu sözleşme hakları için Bakırköy Meydanı'nda buluşan işçiler, eylem yaptı. "Toplu Sözleşme Hakkımız Engellenemez" , "Esnek Çalışma İstemiyoruz" şeklinde pankartlar açan işçilerin yanına Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu geldi.

İşçiler ise Kerimoğlu'nu alanda istemedi. Kerimoğlu'nun açılan pankartların arkasına gelmesi sonrası çileden çıkan işçiler, "Bu bizim sizin uygulamalarınıza karşı eylemimiz" demesine rağmen belediye başkanı alandan ayrılmadı.

CHP DİSİPLİN KURULU ÜYESİNDEN BAŞKANA REST

Sık sık söz almak isteyen Başkan Kerimoğlu'na hitap eden DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No'lu Şube Başkanı ve CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Adil Çiftçi ise "Biz hakkımızda açılan davanın geri çekmesini istiyoruz. Biz sorunlarımızı masa başında çözmek, özgürce toplu sözleşme yapmak istiyoruz. Vereceğiniz talimat karşısında 10 dakikada davayı geri çekilebilir ve toplu sözleşmemiz yapılabilir" ifadelerini kullandı. İşçilere ıslık ve alkışlarla tepki gösterilmesinin ardından Bülent Kerimoğlu, güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.