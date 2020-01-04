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04.01.2020

Son dakika: İranlı General Süleymani'nin vurulma anına ait görüntüler yayınladı |VİDEO

Son dakika haberi... İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmüştü. O operasyona ilişkin ilk görüntüler yayınlandı. İşte ABD'nin İranlı General Süleymani'ye düzenlediği suikasta ait ilk görüntüler...

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.

Irak'ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.

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