İran Erivan’a silah mı taşıyor? Rusya yapımı silah ve askeri araçları taşıyan onlarca TIR İran üzerinden Ermenistan’a gitti. Azerbaycan basınında konuyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Silah taşıyan TIR’lar Ermenistan’a İran üzerinden mi gitti. Resmi açıklamalarda silah sevkiyatını yalanlayan İran ise TIR’ların yanına koruma araçları verdi. İran güvenlik güçlerinin silah taşıyan araçlara 100 km boyunca koruma sağladığı da belirtildi. Bu görüntüler ne ifade ediyor? İran gerçekten Erivan’a silah mı taşıyor? Yeni Birlik yazarı Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran Erivan'a silah mı taşıyor? Rusya yapımı silah ve askeri araçları taşıyan onlarca TIR İran üzerinden Ermenistan'a gitti. Azerbaycan basınında konuyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Silah taşıyan TIR'lar Ermenistan'a İran üzerinden mi gitti. Resmi açıklamalarda silah sevkiyatını yalanlayan İran ise TIR'ların yanına koruma araçları verdi. İran güvenlik güçlerinin silah taşıyan araçlara 100 km boyunca koruma sağladığı da belirtildi. Bu görüntüler ne ifade ediyor? İran gerçekten Erivan'a silah mı taşıyor? Yeni Birlik yazarı Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TIR HAREKETLİLİĞİ DOĞRULANDI

Yavuzaslan, "İran'dan Rusya'dan gelen transit TIR hareketliliği var 4-5 günden beri. İran'daki kaynaklar Tahran kaynakları bir silah sevkiyatı olmadığını açıklasa da İran'ın Doğu Azerbaycan eyalet vali yardımcısı bu TIR hareketliliği doğruladı İran'ın resmi ajansına yaptığı açıklamada" ifadelerini kullandı.