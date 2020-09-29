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Ermenistan'a tırlarla askeri destek mi yapılıyor? İran'dan yeni açıklama geldi

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Giriş: 29.09.2020 22:34
Güncelleme:30.09.2020 12:12
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarına yönelik saldırıları sonrası alevlenen çatışmalarla ilgili İran'dan bugün yeni bir açıklama yapıldı. Ermenistan'a İran toprakları üzerinde tırlarla askeri destek yapıldığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, tırları askeri araç olmadığı ve yanlış anlaşılmaları engellemeye yönelik halen sınır kapılarında bekletildiği ifade edildi. Öte yandan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik vurgu yapılırken Türkiye, Rusya ve İran'ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik devreye girebileceğini duyurdu. İran'dan yapılacak son dakika açıklamasının detaylarını Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarına yönelik saldırıları sonrası alevlenen çatışmalarla ilgili İran'dan bugün yeni bir açıklama yapıldı.

Ermenistan'a İran toprakları üzerinde tırlarla askeri destek yapıldığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, tırları askeri araç olmadığı ve yanlış anlaşılmaları engellemeye yönelik halen sınır kapılarında bekletildiği ifade edildi. Öte yandan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik vurgu yapılırken Türkiye, Rusya ve İran'ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik devreye girebileceğini duyurdu. İran'dan yapılacak son dakika açıklamasının detaylarını Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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