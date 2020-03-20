Son dakika: İnfaz düzenlemesinde sona gelindi! AK Parti ikinci yargı paketi detaylarını açıkladı ve tarih verdi |Video

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. İnfaz düzenlemesiyle ilgili de konuşan Muş, son aşamaya geldiklerini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

İnfaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya geldiklerini de söyleyen Muş, ''Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız'' ifadelerini kullandı.