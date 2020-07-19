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Son dakika: İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında Suriye sınırında teslim oldu

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Giriş: 19.07.2020 15:02
Son dakika haberi... Polisin ikna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.

Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mardin ve Hakkari Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren S.T'nin, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.

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