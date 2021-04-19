Son dakika: İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Milli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ilk testleri başarıyla geçti. Milli füzeler hava üstünlüğünün sağlanmasında kritik öneme sahip. Peki özellikleri neler? Ne zaman envantere girecek? SİHA'larda kullanılabilir mi? A Haber o füzelerin üretildiği merkezi görüntüledi. TUBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, canlı yayında anlattı. Okumuş, "en kritik aşamayı geçtik" diyerek ne zaman envantere gireceğini açıkladı.

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