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Haberler Galeri Son dakika: İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

Son dakika: İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Milli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ilk testleri başarıyla geçti. Milli füzeler hava üstünlüğünün sağlanmasında kritik öneme sahip. Peki özellikleri neler? Ne zaman envantere girecek? SİHA'larda kullanılabilir mi? A Haber o füzelerin üretildiği merkezi görüntüledi. TUBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, canlı yayında anlattı. Okumuş, "en kritik aşamayı geçtik" diyerek ne zaman envantere gireceğini açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:01
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İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı
İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

Milli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri ilk testleri başarıyla geçti. Hava üstünlüğünün sağlanmasında kritik öneme sahip milli füzelerin özellikleri neler? Ne zaman envantere girecek? SİHA'larda kullanılabilir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı
İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

A Haber o füzelerin üretildiği merkezi görüntüledi. TUBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, canlı yayında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı
İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

"BİR SINIF ATLAMA PROJESİ"

Projemiz 2013 yılında Milli Savunma Bakanlığı'mız tarafından başlatılan TÜBİTAK SAGE'nin ana yükleniciliğinde devam eden bir proje. Bizim de gerçekten çok önemsediğimiz bize heyecan veren bir proje ve Türkiye'nin füze teknolojisine teknolojik olarak bir sınıf atlama projesiydi.

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İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı
İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

"EN KRİTİK AŞAMAYI GEÇTİK"

Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Testleri başarıyla tamamlandıktan sonra artık uçuş testlerine geçildi. İlk uçuş testinde daha ilk atışta başarılı bir şekilde hedefe engaje oldu ve doğrudan hedefi vurarak imha etmiş oldu. Projenin çok kritik eşiklerinden biriydi. Tabii bu testler devam edecek yine bu yıl içinde ama en kritik aşamayı da geçtiğimizi söyleyebiliriz.

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İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı
İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

YERLİ VE MİLLİ PROJE

Bu gerçekten kritik bir füze teknolojisi ve Türkiye bunu yerli ve milli olarak yapıyor hiçbir teknoloji transferi yapmadan.