Son dakika: İki kardeş: Bozdoğan ve Gökdoğan! Ne zaman envantere girecek? A Haber'de açıkladı

"EN KRİTİK AŞAMAYI GEÇTİK"

Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Testleri başarıyla tamamlandıktan sonra artık uçuş testlerine geçildi. İlk uçuş testinde daha ilk atışta başarılı bir şekilde hedefe engaje oldu ve doğrudan hedefi vurarak imha etmiş oldu. Projenin çok kritik eşiklerinden biriydi. Tabii bu testler devam edecek yine bu yıl içinde ama en kritik aşamayı da geçtiğimizi söyleyebiliriz.