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Son dakika: İETT otobüsü denize düştü!

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Giriş: 17.08.2023 08:43
Son dakika haberleri... Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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İETT otobüsü denize düştü!
İETT otobüsü denize düştü!
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