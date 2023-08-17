Son dakika: İETT otobüsü denize düştü!

Son dakika haberleri... Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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