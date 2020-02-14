14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.02.2020

Son dakika: İdlib’de yürekleri sızlatan olay! Savaştan kaçan iki küçük çocuğun donarak öldüğü tespit edildi |Video

Son dakika haberi... Suriye’nin İdlib kentinde çatışmalar sürüyor. Rusya destekleri Esad güçleri sivillere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber ekipleri anbean sıcak noktadan aktarıyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, yaşanan insanlık dramı canlı yayında anlattı. Bölgede dondurucu soğuğun yaşandığının altını çizen Ulak, İdlib’de 5 kişinin donarak hayatını kaybettiğini söyledi. 5 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk Rusya’nın bombardımanı sonrası evlerinden kaçtığını ve sığındıkları yerde donarak öldüklerinin tespit edildiğini söyledi. Ulak yaşanan bu yürek sızlatan olayın detaylarını canlı yayında anlattı. Öte yandan Ulak, Esad rejimi tarafından hazırlanan İdlib raporunda son 4 ay içerisinde bin 400 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar sürüyor. Rusya destekleri Esad güçleri sivillere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber ekipleri anbean sıcak noktadan aktarıyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, yaşanan insanlık dramı canlı yayında anlattı. Bölgede dondurucu soğuğun yaşandığının altını çizen Ulak, İdlib'de 5 kişinin donarak hayatını kaybettiğini söyledi. 5 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk Rusya'nın bombardımanı sonrası evlerinden kaçtığını ve sığındıkları yerde donarak öldüklerinin tespit edildiğini söyledi. Ulak yaşanan bu yürek sızlatan olayın detaylarını canlı yayında anlattı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak sıcak bölgedeki askeri hareketlilikle ilgili yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"ÇOK ŞİDDETMELİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede harekat yapmıyor. TSK kurduğu gözlem noktalarında ve kontrol noktalarında bekliyor. TSK, muhaliflerin yönelik Esad rejimi tarafından yapılana saldırılara topçu desteği veriyor. Batı Halep bölgesinde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rusya, Suriye'de rejim güçlerine hava desteği sağlıyor. Eğer Rusya'nın hava desteği olmasaydı, rejim unsurları çok ağır kayıplar verecekti.

BİN 400 ESAD REJİM UNSURU ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye rejiminin İdlib raporu hazırlandığını söyleyen Ulak, "Hazırlanan raporda son 4 ayda etkisiz hale getirilen Suriye rejimi unsurlarının sayısının bin 400 olarak açıklandı. Rusya'ya ait iki tane T-90 tankı imha edildi bir tanesi ele geçirildi. Rejimin kullandığı tanklar Rusya'nın verdiği tanklar… Şam'dan başlayarak Halep'e kadar olan M5 karayolunun yüzde 90'ı rejim unsurları tarafından kontrol altına alındı.

M5 KARAYOLU REJİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Şam'dan Bağdat'a kadar uzanan M5 kara yolunun Esad unsurları açısından askeri sevkiyat açısından önemli olduğunun altını çizen Kerim Ulak, "Rejimin tek hedefi M5 karayolunu ele geçirmek." dedi. Ulak, rejim unsurları İdlib kent merkezine girerse çok yoğun sokak çatışmalarının yaşanabileceğini söyledi. Kentte bir milyon nüfusun olduğunu söyleyen Kerim Ulak, "Eğer rejim unsurları İdlib kent merkezine girerse büyük bir katliam yaşanır." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib'te yürekleri sızlatan olay! Donarak öldüler
İdlib'te yürekleri sızlatan olay! Donarak öldüler
CHP’li Tanal başörtüsünü hedef aldı!
CHP’li Tanal başörtüsünü hedef aldı!
CHP'li Özel'e HAK İş Başkanı Arslan'dan cevap
CHP'li Özel'e HAK İş Başkanı Arslan'dan cevap
CHP'li Özgür Özel'in hakaret ettiği işçiler A Haber'e konuştu
CHP'li Özgür Özel'in hakaret ettiği işçiler A Haber'e konuştu
CHP'li Özel işçilere asalak diyerek hakaret etti
CHP'li Özel işçilere "asalak" diyerek hakaret etti
Taburcu edilen isimlerden ilk açıklamalar!
Taburcu edilen isimlerden ilk açıklamalar!
Yalova'da 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
Yalova'da 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
14 günlük karantina bitti! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
14 günlük karantina bitti! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
CHP'li isim FETÖ'den hakim karşısında
CHP'li isim FETÖ'den hakim karşısında
Esad rejimine İdlib'de ağır darbe!
Esad rejimine İdlib'de ağır darbe!
MSB: 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
İşte İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti...
İşte İstanbullunun günlük ulaşım maliyeti...
Daha Fazla Video Göster