Son dakika: İdlib’de yürekleri sızlatan olay! Savaştan kaçan iki küçük çocuğun donarak öldüğü tespit edildi |Video

Son dakika haberi... Suriye’nin İdlib kentinde çatışmalar sürüyor. Rusya destekleri Esad güçleri sivillere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber ekipleri anbean sıcak noktadan aktarıyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, yaşanan insanlık dramı canlı yayında anlattı. Bölgede dondurucu soğuğun yaşandığının altını çizen Ulak, İdlib’de 5 kişinin donarak hayatını kaybettiğini söyledi. 5 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk Rusya’nın bombardımanı sonrası evlerinden kaçtığını ve sığındıkları yerde donarak öldüklerinin tespit edildiğini söyledi. Ulak yaşanan bu yürek sızlatan olayın detaylarını canlı yayında anlattı. Öte yandan Ulak, Esad rejimi tarafından hazırlanan İdlib raporunda son 4 ay içerisinde bin 400 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmalar sürüyor. Rusya destekleri Esad güçleri sivillere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber ekipleri anbean sıcak noktadan aktarıyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, yaşanan insanlık dramı canlı yayında anlattı. Bölgede dondurucu soğuğun yaşandığının altını çizen Ulak, İdlib'de 5 kişinin donarak hayatını kaybettiğini söyledi. 5 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk Rusya'nın bombardımanı sonrası evlerinden kaçtığını ve sığındıkları yerde donarak öldüklerinin tespit edildiğini söyledi. Ulak yaşanan bu yürek sızlatan olayın detaylarını canlı yayında anlattı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak sıcak bölgedeki askeri hareketlilikle ilgili yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"ÇOK ŞİDDETMELİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede harekat yapmıyor. TSK kurduğu gözlem noktalarında ve kontrol noktalarında bekliyor. TSK, muhaliflerin yönelik Esad rejimi tarafından yapılana saldırılara topçu desteği veriyor. Batı Halep bölgesinde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rusya, Suriye'de rejim güçlerine hava desteği sağlıyor. Eğer Rusya'nın hava desteği olmasaydı, rejim unsurları çok ağır kayıplar verecekti.

BİN 400 ESAD REJİM UNSURU ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye rejiminin İdlib raporu hazırlandığını söyleyen Ulak, "Hazırlanan raporda son 4 ayda etkisiz hale getirilen Suriye rejimi unsurlarının sayısının bin 400 olarak açıklandı. Rusya'ya ait iki tane T-90 tankı imha edildi bir tanesi ele geçirildi. Rejimin kullandığı tanklar Rusya'nın verdiği tanklar… Şam'dan başlayarak Halep'e kadar olan M5 karayolunun yüzde 90'ı rejim unsurları tarafından kontrol altına alındı.

M5 KARAYOLU REJİM İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Şam'dan Bağdat'a kadar uzanan M5 kara yolunun Esad unsurları açısından askeri sevkiyat açısından önemli olduğunun altını çizen Kerim Ulak, "Rejimin tek hedefi M5 karayolunu ele geçirmek." dedi. Ulak, rejim unsurları İdlib kent merkezine girerse çok yoğun sokak çatışmalarının yaşanabileceğini söyledi. Kentte bir milyon nüfusun olduğunu söyleyen Kerim Ulak, "Eğer rejim unsurları İdlib kent merkezine girerse büyük bir katliam yaşanır." dedi.